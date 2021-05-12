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Ізраїль сподівається на деескалацію конфлікту з палестинськими угрупуваннями

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Ізраїль, Середа 12 травня 2021 21:51
Ізраїль сподівається на деескалацію конфлікту з палестинськими угрупуваннями Фото: Ізраїль сподівається на деескалацію конфлікту (twitter.com paldf)
Автор: Мілан Лєліч

Ізраїль сподівається, що конфлікт з палестинськими угрупуваннями, який в останні дні почав загострюватися, вдасться врегулювати. Водночас Ізраїль планує продовжити підтримувати законність і правопорядок.

Про це на онлайн-брифінгу для іноземних журналістів заявив прес-секретар МЗС Ізраїлю Ліор Хаят.

За словами представника МЗС, однією з причин нинішніх подій є внутрішньополітичний конфлікт між палестинськими організаціями, де угруповання ХАМАС намагається зміцнити свої позиції. А результатом всіх цих дій, за словами Хаята, може стати дестабілізація не тільки в Ізраїлі, але і в усьому регіоні.

Водночас відповідаючи на питання РБК-Україна про загрозу т.зв. "третьої інтифади" - масштабного збройного повстання арабів проти Ізраїлю, до чого зокрема, закликали бойовики ХАМАС, - Хаят відповів, що сподівається на деескалацію конфлікту. Але при цьому дії Ізраїлю "і далі будуть спрямовані на підтримку законності і правопорядку".

Крім того, офіційний представник ізраїльської поліції Мікі Розенфельд розповів, що масові заворушення в останні дні сталися по всій території країни, і тільки за останню добу поліція затримала близько 280 учасників заворушень.

А в місті Лод, де напередодні відбулися особливо жорстокі зіткнення, які за словами Розенфельда, підпадають під термін "погроми" (зокрема, було атаковано і підпалено багато синагог), довелося ввести цілодобову комендантську годину і повний локдаун, а також ввести додаткові підрозділи поліції. Посилені поліцейські наряди, зазначив Розенфельд, зараз патрулюють вулиці й інших ізраїльських міст.

Нагадаємо, за останні два дні по Ізраїлю з Сектора Газа були випущені більше тисячі ракет. Під обстріл вчора потрапив навіть Тель-Авів. Як розповіли в армії Ізраїлю, система "Залізний купол" змогла нейтралізувати 90% випущених ракет.

Як писало РБК-Україна, на тлі обстрілів з Сектору Газа в ряді міст Ізраїлю спалахнули заворушення. Так, у місті Лод через заворушення оголосили комендантську годину.

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