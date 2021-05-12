Ізраїль оголосив НС на кордоні з Газою, є загроза проникнення ХАМАС

В ході чергового загострення конфлікту Ізраїлю і Палестини на кордоні з Газою оголошено надзвичайний стан в ізраїльському місті Сдерот і його околицях. Повідомляється, що є загроза проникнення бійців палестинського ХАМАС.

У зв'язку з режимом НС жителям ізраїльських населених пунктів віддано розпорядження не виходити з будинків.

Також повідомляється, що території Ізраїлю з Гази випустили протитанкову ракету, яка підбила джип ізраїльської армії. В результаті один військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

За актуальними даними, ХАМАС продовжує обстрілювати населені пункти на кордоні з Газою, там проводиться евакуація. У відповідь Армія оборони Ізраїлю атакує об'єкти на півночі сектора Газа. За заявою палестинської сторони, відомо про шість нових жертв.