Ізраїль оголосив НС на кордоні з Газою, є загроза проникнення ХАМАС
В ході чергового загострення конфлікту Ізраїлю і Палестини на кордоні з Газою оголошено надзвичайний стан в ізраїльському місті Сдерот і його околицях. Повідомляється, що є загроза проникнення бійців палестинського ХАМАС.
Про це пише newsru.co.il.
У зв'язку з режимом НС жителям ізраїльських населених пунктів віддано розпорядження не виходити з будинків.
Також повідомляється, що території Ізраїлю з Гази випустили протитанкову ракету, яка підбила джип ізраїльської армії. В результаті один військовий загинув, ще двоє отримали поранення.
За актуальними даними, ХАМАС продовжує обстрілювати населені пункти на кордоні з Газою, там проводиться евакуація. У відповідь Армія оборони Ізраїлю атакує об'єкти на півночі сектора Газа. За заявою палестинської сторони, відомо про шість нових жертв.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку загострення на Близькому Сході по Ізраїлю випустили більше тисячі ракет. У відповідь ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах ХАМАС в секторі Газа та зруйнувала їх.
Крім того, Військово-повітряні сили Ізраїлю знищили в Газі керівників військової розвідки ХАМАС.