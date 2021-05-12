Ізраїль назвав умову припинення ракетного обстрілу сектора Газа
Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що ізраїльська армія продовжить наносити удари по сектору Газа до досягнення повної "тиші". Це відповідь на ракетні удари з сектора Газа.
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
Він розповів, коли Ізраїль припинить обстріл сектора Газа.
"Армія оборони Ізраїлю продовжить атакувати і принесе повний і довгостроковий мир. Тільки коли ми досягнемо цієї мети, ми зможемо говорити про "тишу". На даний момент немає дати закінчення атак", - заявив він.
За словами міністра, за останні кілька годин армія Ізраїлю здійснила серію серйозних атак.
"Ми атакували загони командирів і значну інфраструктуру ХАМАС, і ми продовжимо захищати всіх жителів Ізраїлю", - сказав Ганц.
Голова Міноборони заявив, що "Ізраїль не буде брати до уваги моральні проповіді від будь-якої організації або установи про право захищати ізраїльських громадян".
Нагадаємо, прем'єр Ізраїлю скликає військово-політичний кабінет для обговорення "важких подій".
Зазначимо, Ізраїль оголосив НС на кордоні з Газою, є загроза проникнення ХАМАС.