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Ізраїль назвав умову припинення ракетного обстрілу сектора Газа

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Єрусалим, Середа 12 травня 2021 14:40
Ізраїль назвав умову припинення ракетного обстрілу сектора Газа Фото: з сектора Газа запускають ракети в бік Ізраїлю (twitter.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що ізраїльська армія продовжить наносити удари по сектору Газа до досягнення повної "тиші". Це відповідь на ракетні удари з сектора Газа.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Він розповів, коли Ізраїль припинить обстріл сектора Газа.

"Армія оборони Ізраїлю продовжить атакувати і принесе повний і довгостроковий мир. Тільки коли ми досягнемо цієї мети, ми зможемо говорити про "тишу". На даний момент немає дати закінчення атак", - заявив він.

За словами міністра, за останні кілька годин армія Ізраїлю здійснила серію серйозних атак.

"Ми атакували загони командирів і значну інфраструктуру ХАМАС, і ми продовжимо захищати всіх жителів Ізраїлю", - сказав Ганц.

Голова Міноборони заявив, що "Ізраїль не буде брати до уваги моральні проповіді від будь-якої організації або установи про право захищати ізраїльських громадян".

Нагадаємо, прем'єр Ізраїлю скликає військово-політичний кабінет для обговорення "важких подій".

Зазначимо, Ізраїль оголосив НС на кордоні з Газою, є загроза проникнення ХАМАС.

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