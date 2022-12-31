Комендантский час в Украине на новогодние праздники: что категорически запрещено

Комендантский час

Киев

В столице не планируют отменять комендантский час. В том числе и больших празднований в Киеве также не ожидается.

В то же время, как пояснил заместитель киевского городского головы Владимир Бондаренко, гирлянду на елке на Софиевской площади будут включать на Новый год и Рождество. Также она будет светить и по вечерам, чтобы киевляне имели возможность "почувствовать элемент праздника".

"Скорее всего, режим комендантского часа будет действовать и на Новый год. Поэтому никаких больших празднований в столице Нового года и Рождества не будет. Привезти ребенка к елке, посмотреть, соблюдать правила безопасности - да. Не будет подсвечиваться елка во время воздушной тревоги" , - объяснил Бондаренко.

Харьков и Харьковская область

В Харькове и Харьковской области планируют усилить комендантский час в новогодние праздники. По словам главы ОВА Олега Синегубова, рассматриваются разные варианты:

с 31 декабря на 1 января - с 23:00 вечера до 5:00 - действующий комендантский час;

круглосуточный запрет находиться в общественных местах.

Также Синегубов заметил, что с высокой вероятностью в области запретят использование пиротехники.

Ивано-Франковская область

На период новогодних и рождественских праздников сократят комендантский час в области.

"С 31 декабря 2022 по 10 января 2023 комендантский час будет продолжаться с 00:00 до 5:00. Такое решение было принято на заседании Совета обороны области", - написал заместитель председателя Ивано-Франковской ОВА Виталий Ильчишин.

Кривой Рог

Еще 13 декабря совет обороны Кривого Рога принял решение о сокращении комендантского часа. Она продолжается с 23:00 до 5:00.

Комендантский час в других регионах:

Днепропетровская область - с 00:00 до 05:00;

Черниговская область - с 23:00 до 04:00;

Винницкая область - 00:00 до 05:00;

Ивано-Франковская область - 23:00 до 05:00;

Волынская область - с 00:00 до 05:00;

Житомирская область - с 00:00 до 05:00;

Запорожская область - с 23:00 до 05:00;

Николаевская область - с 00:00 до 05:00 (не касается деоккупированных территорий);

Одесская область - с 23:00 до 05:00;

Полтавская область - с 23:00 до 05:00;

Сумская область - с 23:00 до 04:00;

Тернопольская область - с 23:00 до 05:00;

Херсонская область - с 19:00 до 06:30;

Хмельницкая область - с 00:00 до 05:00;

Черкасская область - с 23:00 до 05:00;

Черновицкая область - с 00:00 до 05:00;

Луганская область - с 21:00 до 05:00;

Донецкая область - с 21:00 до 05:00;

Закарпатская область - нет.

Нарушителей ожидает наказание

Как пояснила спикер председателя Национальной полиции Марьяна Рева, всем нарушителям комендантского часа грозит наказание.

"Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас - праздничный или непраздничный - есть определенные требования комендантского часа. Полицейские будут проверять лиц, проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица", - заявила Рева.

В то же время правоохранители будут реагировать и на нарушение запрета на пиротехнику.

Никаких пиротехнических изделий

Начиная с 30 июня, в Полтавской области запретили продавать и использовать салюты и другую пиротехнику.

"Когда идет война, "громкие" развлечения с пиротехникой неуместны. Убежден, что переселенцы и жители Полтавской области наслушались таких звуков", - заявил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Также запускать салюты, фейерверки и использовать другие пиротехнические средства запретили и в Житомирской области.

"И здесь, думаю, все мы понимаем, что в праздники сейчас не может быть никаких фейерверков, петард и салютов. Но пиротехника в магазинах продается. Мы не можем запретить реализацию, но решением исполкома мы запрещаем использование пиротехнических средств на территории Житомирской общины на период военного положения", - сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.