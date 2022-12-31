Комендантский час в Украине на новогодние праздники: что категорически запрещено

К сожалению, новогодние праздники Украина проведет в условиях полномасштабной войны. Почти на всей территории страны будет действовать комендантский час и другие ограничения, нарушения которых будет угрожать наказанием.
О том сколько продлится комендантский час в разных областях и что категорически запрещено делать - в материале РБК-Украина.
В столице не планируют отменять комендантский час. В том числе и больших празднований в Киеве также не ожидается.
В то же время, как пояснил заместитель киевского городского головы Владимир Бондаренко, гирлянду на елке на Софиевской площади будут включать на Новый год и Рождество. Также она будет светить и по вечерам, чтобы киевляне имели возможность "почувствовать элемент праздника".
"Скорее всего, режим комендантского часа будет действовать и на Новый год. Поэтому никаких больших празднований в столице Нового года и Рождества не будет. Привезти ребенка к елке, посмотреть, соблюдать правила безопасности - да. Не будет подсвечиваться елка во время воздушной тревоги" , - объяснил Бондаренко.
В Харькове и Харьковской области планируют усилить комендантский час в новогодние праздники. По словам главы ОВА Олега Синегубова, рассматриваются разные варианты:
Также Синегубов заметил, что с высокой вероятностью в области запретят использование пиротехники.
На период новогодних и рождественских праздников сократят комендантский час в области.
"С 31 декабря 2022 по 10 января 2023 комендантский час будет продолжаться с 00:00 до 5:00. Такое решение было принято на заседании Совета обороны области", - написал заместитель председателя Ивано-Франковской ОВА Виталий Ильчишин.
Еще 13 декабря совет обороны Кривого Рога принял решение о сокращении комендантского часа. Она продолжается с 23:00 до 5:00.
Как пояснила спикер председателя Национальной полиции Марьяна Рева, всем нарушителям комендантского часа грозит наказание.
"Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас - праздничный или непраздничный - есть определенные требования комендантского часа. Полицейские будут проверять лиц, проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица", - заявила Рева.
В то же время правоохранители будут реагировать и на нарушение запрета на пиротехнику.
Начиная с 30 июня, в Полтавской области запретили продавать и использовать салюты и другую пиротехнику.
"Когда идет война, "громкие" развлечения с пиротехникой неуместны. Убежден, что переселенцы и жители Полтавской области наслушались таких звуков", - заявил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Также запускать салюты, фейерверки и использовать другие пиротехнические средства запретили и в Житомирской области.
"И здесь, думаю, все мы понимаем, что в праздники сейчас не может быть никаких фейерверков, петард и салютов. Но пиротехника в магазинах продается. Мы не можем запретить реализацию, но решением исполкома мы запрещаем использование пиротехнических средств на территории Житомирской общины на период военного положения", - сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.
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