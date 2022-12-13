В Кривом Роге сокращают комендантский час

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

С сегодняшнего дня, 13 декабря, она продлится с 23:00 до 5:00 .

Как рассказал Вилкул, совет обороны Кривого Рога принял решение о сокращении комендантского часа на территории города.

Напомним, Харьковская областная военная администрация сообщила об уменьшении продолжительности комендантского часа.

Ранее мы писали, что с 1 декабря по всей Николаевской области, помимо недавно освобожденных территорий, сократили комендантский час. Она продлится с 00:00 до 05:00.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко в интервью РБК-Украина ответил, планируют ли сокращать комендантский час в столице.

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