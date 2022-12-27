На Новый год в Харькове и области могут ужесточить комендантский час

В Харькове и области могут ужесточить комендантский час на новогодние праздники. Власти сейчас рассматривают различные варианты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его словам, рассматриваются различные варианты комендантского часа на 31 декабря – 1 января: с 23:00 вечера до 5:00 утра (как есть), или круглосуточный запрет быть в общественных местах.

С высокой вероятностью будет запрещено использование пиротехники. Относительно комендантского часа на Новый год - рассматриваются разные варианты. Или комендантский час на сутки, как это было в День Независимости, или оставить как есть: с 23:00 до 5:00. В скором времени решим", - заявил Синегубов.