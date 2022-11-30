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Громких празднований не будет. В Житомире запретили салюты и фейерверки

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Житомир, Среда 30 ноября 2022 12:02
Громких празднований не будет. В Житомире запретили салюты и фейерверки Фото: в Житомире запретили салюты и фейерверки (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

На территории Житомирской общины запретили запускать салюты, фейерверки и использовать другие пиротехнические средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Житомира Сергея Сухомлина.

"Громких зимних празднований в Житомире не будет. Устраиваем мероприятия для детей. Им нужно чувствовать сказку даже в эти сложные времена", - написал он.

Так, на территории Украины идет война, россияне обстреливают мирные города и по всей стране слышны звуки взрывов.

"И здесь, думаю, все мы понимаем, что в праздники сейчас не может быть никаких фейерверков, петард и салютов. Но пиротехника в магазинах продается. Мы не можем запретить реализацию, но решением исполкома мы запрещаем использование пиротехнических средств на территории Житомирской общины на период военного положения", - написал Сухомлин.

Он попросил полицию контролировать исполнение этого решения.

Напомним, в Киеве установят главную новогоднюю елку, но никаких массовых мероприятий и концертных программ не будет.

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