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Комендантский час в новогоднюю ночь: нарушителей будет задерживать полиция

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Украина, Воскресенье 25 декабря 2022 20:23
Комендантский час в новогоднюю ночь: нарушителей будет задерживать полиция Фото: в новогоднюю ночь нарушителей комендантского часа будет задерживать полиция (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В новогоднюю ночь комендантский час в Украине не отменяется. Нарушители, которые выйдут на улицу, рискуют оказаться в отделении полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы Национальной полиции Марьяны Ревы в эфире телемарафона.

"Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас - праздничный или непраздничный - есть определенные требования комендантского часа. Полицейские будут проверять лиц, проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица", - сказала Рева.

По ее словам, правоохранители также будут реагировать на нарушение запрета на пиротехнику.

Представитель главы Нацполиции призвала тех, кто привык громко праздновать Новый год, подумать о тех, кому взрывы петард и салютов могут напомнить взрывы снарядов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, изменится ли номендантский час на Новый год и какие ограничения будут действовать в разных областях Украины.

Также мы писали, что в Киеве не планируют отменять комендантский час во время празднования Нового года. Никаких больших празднований в городе не будет.

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Комендантский час Новый год
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