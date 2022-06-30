Полтавська область заборонила салюти та феєрверки

У Полтавській області заборонили продавати і використовувати салюти та іншу піротехніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна.

За його словами, з сьогоднішнього дня в Полтавській області заборонено продавати і використовувати салюти, феєрверки, петарди та іншу піротехніку для розваг. Заборона діятиме до завершення воєнного стану.

"Коли йде війна, "гучні" розваги з піротехнікою недоречні. Переконаний, що переселенці та жителі Полтавщини наслухалися таких звуків", - додав він.