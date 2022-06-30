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Полтавська область заборонила салюти та феєрверки

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Полтавська область, Четвер 30 червня 2022 19:29
Полтавська область заборонила салюти та феєрверки Фото: начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін (facebook_com_pravdatut_media)
Автор: Артем Горовенко

У Полтавській області заборонили продавати і використовувати салюти та іншу піротехніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна.

За його словами, з сьогоднішнього дня в Полтавській області заборонено продавати і використовувати салюти, феєрверки, петарди та іншу піротехніку для розваг. Заборона діятиме до завершення воєнного стану.

"Коли йде війна, "гучні" розваги з піротехнікою недоречні. Переконаний, що переселенці та жителі Полтавщини наслухалися таких звуків", - додав він.

Нагадаємо, раніше феєрверки заборонили в Одесі та Києві.

А у Верховній раді навіть хочуть запровадити заборону на піротехніку на законодавчому рівні.

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