В Ивано-Франковской области на 10 дней сократят комендантский час
В Ивано-Франковской области на период новогодних и рождественских праздников продолжительность комендантского времени сократят.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя главы Ивано-Франковской ОВА Виталия Ильчишина.
"С 31 декабря 2022 года по 10 января 2023 года комендантский час продлится с 00:00 до 5:00. Такое решение было принято на заседании Совета обороны области", - сказано в сообщении.
Таким образом, с 11 января 2023 года продолжительность комендантского часа снова станет как раньше - с 23:00 до 5:00 утра.
В новогоднюю ночь "пункты несокрушимости" в Ивано-Франковской области будут работать круглосуточно. Спасатели будут дежурить в течение 24 часов, чтобы при крайней необходимости люди могли обратиться туда и ночью.
Ранее мы писали, что в Харькове и области могут ужесточить комендантский час на новогодние праздники. Власти сейчас рассматривают различные варианты.
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