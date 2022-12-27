ua ru
Вт, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Ивано-Франковской области на 10 дней сократят комендантский час

Новина українською →
Вторник 27 декабря 2022 15:56
В Ивано-Франковской области на 10 дней сократят комендантский час Фото: комендантский час в Ивано-Франковской области сократят (t.me/uanational_police)
Автор: Константин Широкун

В Ивано-Франковской области на период новогодних и рождественских праздников продолжительность комендантского времени сократят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя главы Ивано-Франковской ОВА Виталия Ильчишина.

"С 31 декабря 2022 года по 10 января 2023 года комендантский час продлится с 00:00 до 5:00. Такое решение было принято на заседании Совета обороны области", - сказано в сообщении.

Таким образом, с 11 января 2023 года продолжительность комендантского часа снова станет как раньше - с 23:00 до 5:00 утра.

В новогоднюю ночь "пункты несокрушимости" в Ивано-Франковской области будут работать круглосуточно. Спасатели будут дежурить в течение 24 часов, чтобы при крайней необходимости люди могли обратиться туда и ночью.

Ранее мы писали, что в Харькове и области могут ужесточить комендантский час на новогодние праздники. Власти сейчас рассматривают различные варианты.

Также ранее РБК-Украина рассказывало, планируют ли в Украине отменять ограничения на Новый год. Подробней об этом читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Комендантский час Ивано-Франковск Ивано-Франковская область
NEWS
ВСУ отразили 8 атак россиян в двух областях, - Генштаб
ВСУ отразили 8 атак россиян в двух областях, - Генштаб
DAILY
Команда военного времени. Что происходит в окружении Владимира Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Команда военного времени. Что происходит в окружении Владимира Зеленского