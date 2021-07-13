Командувач силами США в Афганістані склав повноваження після виведення військ

Командувач американськими силами в Афганістані генерал Остін Міллер у понеділок склав з себе повноваження. Це стало символічним завершенням найтривалішого збройного конфлікту в історії США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" .

Офіційне завершення військової місії намічено на 31 Серпня.

Генерал Корпусу морської піхоти Кеннет Маккензі, який очолює Центральне командування, що курує діяльність американських сил в гарячих точках, включаючи Афганістан, Ірак і Сирію, прилетів до Кабула, щоб підкреслити, що США продовжать надавати допомогу афганським силам безпеки.

"Слід визнати, що це буде сильно відрізнятися від того, що було раніше. Я не збираюся цього применшувати. Але ми будемо їх підтримувати", - сказав Маккензі.

При цьому він попередив, що таліби, судячи з усього, націлені на військове вирішення конфлікту, який Сполучені Штати безрезультатно намагалися врегулювати шляхом переговорів між талібами та урядом президента Афганістану Ашрафа Гані.

Він попередив, що столиці провінцій знаходяться під загрозою, але зазначив, що афганські сили безпеки сповнені рішучості дуже наполегливо боротися за них.

Навіть після того, як Міллер склав з себе повноваження, Маккензі як і раніше зможе санкціонувати авіаудари по талібах до 31 Серпня, а після цього він зосередить увагу безпосередньо на контртерористичних операціях проти "Аль-Кайди" і ІДІЛ.