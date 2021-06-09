Україна вивела свій контингент у складі місії НАТО з Афганістану

Україна вивела своїх військовослужбовців з Афганістану. Вони брали участь у місії НАТО "Рішуча підтримка".

Про це йдеться в повідомленні прес-центру Генштабу ЗСУ в Facebook .

Повідомляється, що особовий склад вивели з Афганістану в період з 1 по 5 червня. Повернення відбулося відповідно до рішення НАТО про завершення місії за підсумками засідання альянсу на рівні міністрів закордонних справ і міністрів оборони в квітні 2021 року.

Також повідомляється, що до складу місії "Рішуча підтримка" входив 21 військовослужбовець Збройних сил України. Основними завданнями українського національного персоналу були:

виконання обов'язків на посадах штабних офіцерів у штабі місії;

ведення інженерної розвідки шляхів руху, об'єктів і місцевості;

виконання заходів з протидії застосуванню саморобних вибухових пристроїв та знешкодження вибухонебезпечних предметів;

чергування у складі сил зведеного загону швидкого реагування тощо.

Передбачається, що отриманий досвід українські військові будуть застосовувати в районі проведення операції Об'єднаних сил.