Україна вивела свій контингент у складі місії НАТО з Афганістану
Україна вивела своїх військовослужбовців з Афганістану. Вони брали участь у місії НАТО "Рішуча підтримка".
Про це йдеться в повідомленні прес-центру Генштабу ЗСУ в Facebook.
Повідомляється, що особовий склад вивели з Афганістану в період з 1 по 5 червня. Повернення відбулося відповідно до рішення НАТО про завершення місії за підсумками засідання альянсу на рівні міністрів закордонних справ і міністрів оборони в квітні 2021 року.
Також повідомляється, що до складу місії "Рішуча підтримка" входив 21 військовослужбовець Збройних сил України. Основними завданнями українського національного персоналу були:
- виконання обов'язків на посадах штабних офіцерів у штабі місії;
- ведення інженерної розвідки шляхів руху, об'єктів і місцевості;
- виконання заходів з протидії застосуванню саморобних вибухових пристроїв та знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- чергування у складі сил зведеного загону швидкого реагування тощо.
Передбачається, що отриманий досвід українські військові будуть застосовувати в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США вивели більше половини своїх військ з Афганістану.
При цьому союзники в Європі просили Вашингтон відкласти виведення військ з Афганістану. Вони хочуть більше часу і підтримки для відходу з країни.