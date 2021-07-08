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Байден назвав дату завершення військової місії США в Афганістані

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Четвер 08 липня 2021 21:40
Байден назвав дату завершення військової місії США в Афганістані Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що військова місія США в Афганістані завершиться раніше терміну. А саме 31 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Байдена.

"У квітні я сказав, що американські військові вийдуть з Афганістану до вересня і ми на шляху до досягнення цієї мети. Військова місія в Афганістані завершиться 31 серпня", - заявив президент Сполучених Штатів.

Він також додав, що США будуть продовжувати надавати фінансову і технічну підтримку силам безпеки Афганістану, гуманітарну допомогу Кабулу.

Байден підкреслив, що Сполучені Штати будуть рішуче домагатися мирного врегулювання в Афганістані, роль в цьому врегулюванні повинні зіграти і країни регіону.

За останніми даними, виведення військ Сполучених Штатів з Афганістану завершено на більш ніж 90%.

Нагадаємо, раніше Україна вивела своїх військовослужбовців з Афганістану. Вони брали участь у місії НАТО "Рішуча підтримка".

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці червня виведення свого військового контингенту з Афганістану почала Польща. У ніч на 25 червня в країну прибули перші польські військові.

Додамо, що раніше військові США і НАТО покинули військову авіабазу Баграм, яка була центром війни з бойовиками протягом 20 років.

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Джозеф Байден войска Сполучені Штати Америки Афганистан
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