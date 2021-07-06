ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США вивели понад 90% своїх військ з Афганістану

Новость на русском →
Вівторок 06 липня 2021 18:32
США вивели понад 90% своїх військ з Афганістану Фото: США вивели більше 90% своїх військ з Афганістану (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Виведення військ Сполучених Штатів з Афганістану завершено на більш ніж 90%. При цьому США передали сім об'єктів Міністерству оборони Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

Також з початку виведення військ з Афганістану Міністерство оборони США вивезло матеріали, еквівалентні приблизно 984 літакам C-17, і передало майже 17 074 одиниці обладнання в Агентство логістики Міністерства оборони для утилізації.

"Ці 17 074 одиниці обладнання майже повністю складаються з федерального надлишкового особистого майна. Велика частина цього обладнання не належать до оборонних засобів і не вважається основним обладнанням", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Україна вивела своїх військовослужбовців з Афганістану. Вони брали участь у місії НАТО "Рішуча підтримка".

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці червня виведення свого військового контингенту з Афганістану почала Польща. У ніч на 25 червня в країну прибули перші польські військові.

Додамо, що раніше військові США і НАТО покинули військову авіабазу Баграм, яка була центром війни з бойовиками протягом 20 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
військові Сполучені Штати Америки Афганистан
NEWS
Ситуація з COVID-19 в Україні може погіршитися вже у липні, - KSE
Ситуація з COVID-19 в Україні може погіршитися вже у липні, - KSE
DAILY
Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні