США вивели понад 90% своїх військ з Афганістану

Виведення військ Сполучених Штатів з Афганістану завершено на більш ніж 90%. При цьому США передали сім об'єктів Міністерству оборони Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

Також з початку виведення військ з Афганістану Міністерство оборони США вивезло матеріали, еквівалентні приблизно 984 літакам C-17, і передало майже 17 074 одиниці обладнання в Агентство логістики Міністерства оборони для утилізації.

"Ці 17 074 одиниці обладнання майже повністю складаються з федерального надлишкового особистого майна. Велика частина цього обладнання не належать до оборонних засобів і не вважається основним обладнанням", - йдеться в повідомленні.