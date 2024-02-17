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Командующий Воздушных сил потроллил россиян после сбития трех "Сушек"

Фото: Николай Олещук, командующий Воздушными силами Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Воздушные силы Украины уничтожили на Восточном направлении сразу три российских истребителя. Однако у россиян на этот счет, как обычно, своя версия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука.

Российские Telegram-каналы сообщили, что был сбит только один истребитель Су-35С, заметив, что пилот данного самолета выжил. По другим бортам, по версии россиян, они вернулись домой без потерь.

Однако Олещук отметил, что Су-35С - одноместный самолет, тогда как Су-34 - двухместные, а за сегодняшнее утро были сбиты два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один Су-35С.

"Есть такая международная спутниковая поисково-спасательная система – Cospas-Sarsat. При авариях, она извещает о местонахождении персональных радиобуев пилотов", - сообщил командующий.

На фото, показанном Олещуком, видно сразу четыре точки Cospas-Sarsat.

"Как видим, система рабочая! На фото - сработало аж четыре Cospas-Sarsat (точки на карте) - ищите "братьев" в этих районах! Не благодарите!", - добавил он.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 16 февраля, украинские воины  ликвидировали еще 1050 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 401350 военных.

В том же числе, на Таврическом направлении, вчера наши воины ликвидировали 609 российских террористов, а также уничтожили 21 единицу вражеской техники. Нейтрализовано или уничтожено 230 БпЛА разных типов

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