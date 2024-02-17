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Командувач Повітряних сил потролив росіян після збиття трьох "Сушок"

Фото: Микола Олещук, командувач Повітряних сил України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Повітряні сили України знищили на Східному напрямку одразу три російські винищувачі. Однак в росіян на цей рахунок, як завжди, своя версія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних сил Збройних сил України Миколи Олещука.

Російські Telegram-канали повідомили, що було збито лише один винищувач Су-35С, та зауважили, що пілот даного літака вижив. Щодо інших бортів, за версією росіян вони повернулись додому без втрат.

Проте Олещук зазначив, що Су-35С - одномісний літак, тоді, як Су-34 - двомісні, а за сьогоднішній ранок було збито два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один Су-35С.

"Є така міжнародна супутникова пошуково-рятувальна система - Cospas-Sarsat. При аваріях, вона сповіщає про місцеперебування персональних радіобуїв пілотів", - повідомив командувач.

На фото, що показав Олещук, видно відразу чотири точки Cospas-Sarsat. 

"Як бачимо, система робоча! На фото - спрацювало аж чотири Cospas-Sarsat (точки на карті) - шукайте "братьев" у цих районах! Не дякуйте!", - додав він.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 16 лютого, українські воїни ліквідували ще 1050 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 401 350 військових.

У тому ж числі, на Таврійському напрямку, вчора, наші воїни ліквідували 609 російських терористів, а також знищили 21 одиницю ворожої техніки. Нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів

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