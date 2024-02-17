Более 1000 человек и 28 артсистем. Генштаб назвал потери РФ за сутки

Потери России в войне в Украине на утро субботы, 17 февраля, составили 1050 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 401 350 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 28 артсистем и 18 автомобильной техники противника.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.24 ориентировочно составили: личного состава - около 401 350 (+1050) человек ликвидировано;

танков - 6476 (+11) ед.;

боевых бронированных машин - 12 145 (+16) ед;

артиллерийских систем - 9669 (+28) ед.;

РСЗО - 984 ед.;

средства ПВО - 671 ед.;

самолетов - 332 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7413 (+5) ед.;

крылатые ракеты - 1896 (+1) ед.;

корабли/катера - 25 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 12 734 (+18) ед.;

специальная техника - 1533 (+5) ед. Ситуация на фронте В Украине на фронте в течение суток произошло 90 боевых столкновений. Силы обороны продолжают сдерживать врага на Марьинском направлении При этом, в отчете Института изучения войны говорится, что россияне, вероятно, понесут значительные потери, если они решат атаковать новые украинские позиции в лоб в открытом поле из-за большого скопления украинских военных на новых позициях.