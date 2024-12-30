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Командиру скандальной 211-й бригады избирают меру пресечения (фото и видео)

Киев, Понедельник 30 декабря 2024 16:56
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Командиру скандальной 211-й бригады избирают меру пресечения (фото и видео) Фото: Олег Побережнюк, командир 211-й бригады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения командиру 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олегу Побережнюку.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из залы суда.

В ходе заседания сторона обвинения подчеркнула, что с февраля 2024 года Побережнюк получал рапорты, которые касались "систематического причинения военнослужащим сильного физической боли или морального страдания" со стороны командира инженерно-технического взвода первого понтонно мостового батальона Владислава Пастуха. Но командир игнорировал такие сообщения.

Стоит отметить, что правоохранители повторно задержали Побережнюка только вчера, 29 декабря. Ему объявили подозрение по факту бездействия военной власти, совершенного в условиях военного положения или в боевой обстановке.

Скандал в 211-й бригаде

Напомним, недавно СМИ написали о жестоком поведении офицеров по отношению к военнослужащим в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ. Доходило даже до таких случаев, когда одного из солдат привязывали к деревянному кресту.

На этом фоне командиру бригады Олегу Побережнюку объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением. По версии правоохранителей, Побережнюк привлек к строительству своего дома в Хмельницкой области 4-х солдат.

Суд избрал меру пресечения командиру в виде ареста с возможностью внести залог в размере 900 тысяч гривен. Побережнюк вышел из СИЗО под залог 20 декабря.

К слову, 26 декабря стало известно, что командиру взвода Владиславу Пастуху, который издевался над военными, сообщили о подозрении.

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