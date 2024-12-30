Командиру скандальної 211-ї бригади обирають запобіжний захід (фото і відео)

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з зали суду.

Варто зазначити, що правоохоронці повторно затримали Побережнюка тільки вчора, 29 грудня . Йому оголосили підозру за фактом бездіяльності військової влади, вчиненої в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.

Під час засідання сторона обвинувачення наголосила, що з лютого 2024 року Побережнюк отримував рапорти, які стосувалися "систематичного заподіяння військовослужбовцям сильного фізичного болю або моральних страждань" з боку командира інженерно-технічного взводу першого понтонно-мостового батальйону Владислава Пастуха. Але командир ігнорував такі повідомлення.

Скандал у 211-й бригаді

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ написали про жорстоку поведінку офіцерів щодо військовослужбовців у 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ. Доходило навіть до таких випадків, коли одного з солдатів прив'язували до дерев'яного хреста.

На цьому тлі командиру бригади Олегу Побережнюку оголосили про підозру у зловживанні службовим становищем. За версією правоохоронців, Побережнюк залучив до будівництва свого будинку в Хмельницькій області 4-х солдатів.

Суд обрав запобіжний захід командиру у вигляді арешту з можливістю внести заставу в розмірі 900 тисяч гривень. Побережнюк вийшов з СІЗО під заставу 20 грудня.

До слова, 26 грудня стало відомо, що командиру взводу Владиславу Пастуху, який знущався над військовими, повідомили про підозру.

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