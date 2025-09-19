Командиром 47-й бригады "Магура" стал 26-летний Герой Украины: что известно

47-ю отдельную механизированную бригаду "Магура" Вооруженных сил Украины возглавил новый командир - 26-летний Герой Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Житомирского областного ТЦК и СП в Facebook.
В Житомирском областном ТЦК и СП рассказали, что новым командиром 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" ВСУ стал 26-летний Герой Украины - подполковник Максим Данильчук.
Уточняется, что он:
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Данильчук прошел путь от командира роты - до начальника штаба и командира батальона 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского.
Уточняется, что его подразделение держало оборону в Донецкой и Харьковской областях (уничтожив сотни оккупантов и немало их техники).
"В феврале 2023 года под руководством Данильчука украинские воины отбили многочисленные атаки "вагнеровцев" на Донбассе", - сообщили гражданам.
24 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский присвоил защитнику звание Героя Украины.
Кроме того, Данильчук отмечен:
"Гордимся новым командиром "Магуры" и желаем ему успеха в выполнении важнейших задач", - подытожили в ТЦК.
Напомним, ранее мы рассказывали, что комбат из "Магуры", который критиковал командование, покинул должность после проверок.
Тем временем легендарные разведчики из подразделения "Артан" стали героями фильма.
Читайте также, что известно об ускорении в Украине награждения военных - как процедуру решили сократить до 16 дней.