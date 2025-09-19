Командиром 47-ї бригади "Магура" став 26-річний Герой України: що відомо

Хто став новим командиром 47-ї бригади

У Житомирському обласному ТЦК та СП розповіли, що новим командиром 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" ЗСУ став 26-річний Герой України - підполковник Максим Данильчук.

Уточнюється, що він:

уродженець села Барвинівка Звягельського району Житомирської області;

випускник Національної академії сухопутних військ.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Данильчук пройшов шлях від командира роти - до начальника штабу та командира батальйону 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького.

Максим Данильчук (фото: facebook.com/zt.otck)

Уточнюється, що його підрозділ тримав оборону в Донецькій та Харківській областях (знищивши сотні окупантів і чимало їхньої техніки).

"В лютому 2023 року під керівництвом Данильчука українські воїни відбили численні атаки "вагнерівців" на Донбасі", - повідомили громадянам.

24 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський присвоїв захиснику звання Героя України.

Крім того, Данильчук відзначений:

орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів;

орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

"Пишаємось новим командиром "Магури" та бажаємо йому успіху у виконанні найважливіших завдань", - підсумували у ТЦК.