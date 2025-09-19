UA

Командиром 47-ї бригади "Магура" став 26-річний Герой України: що відомо

47 ОМБр "Магура" отримала нового командира (фото: facebook.com/magura47ombr)
Автор: Ірина Костенко

47-му окрему механізовану бригаду "Магура" Збройних сил України очолив новий командир - 26-річний Герой України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Житомирського обласного ТЦК та СП у Facebook.

Хто став новим командиром 47-ї бригади

У Житомирському обласному ТЦК та СП розповіли, що новим командиром 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" ЗСУ став 26-річний Герой України - підполковник Максим Данильчук.

Уточнюється, що він:

  • уродженець села Барвинівка Звягельського району Житомирської області;
  • випускник Національної академії сухопутних військ.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Данильчук пройшов шлях від командира роти - до начальника штабу та командира батальйону 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького.

Максим Данильчук (фото: facebook.com/zt.otck)

Уточнюється, що його підрозділ тримав оборону в Донецькій та Харківській областях (знищивши сотні окупантів і чимало їхньої техніки).

"В лютому 2023 року під керівництвом Данильчука українські воїни відбили численні атаки "вагнерівців" на Донбасі", - повідомили громадянам.

24 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський присвоїв захиснику звання Героя України.

Крім того, Данильчук відзначений:

  • орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів;
  • орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

"Пишаємось новим командиром "Магури" та бажаємо йому успіху у виконанні найважливіших завдань", - підсумували у ТЦК.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що комбат з "Магури", який критикував командування, залишив посаду після перевірок.

Тим часом легендарні розвідники з підрозділу "Артан" стали героями фільму.

Читайте також, що відомо про прискорення в Україні нагородження військових - як процедуру вирішили скоротити до 16 днів.

