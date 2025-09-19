Командиром 47-ї бригади "Магура" став 26-річний Герой України: що відомо

47-му окрему механізовану бригаду "Магура" Збройних сил України очолив новий командир - 26-річний Герой України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Житомирського обласного ТЦК та СП у Facebook.
У Житомирському обласному ТЦК та СП розповіли, що новим командиром 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" ЗСУ став 26-річний Герой України - підполковник Максим Данильчук.
Уточнюється, що він:
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Данильчук пройшов шлях від командира роти - до начальника штабу та командира батальйону 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького.
Уточнюється, що його підрозділ тримав оборону в Донецькій та Харківській областях (знищивши сотні окупантів і чимало їхньої техніки).
"В лютому 2023 року під керівництвом Данильчука українські воїни відбили численні атаки "вагнерівців" на Донбасі", - повідомили громадянам.
24 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський присвоїв захиснику звання Героя України.
Крім того, Данильчук відзначений:
"Пишаємось новим командиром "Магури" та бажаємо йому успіху у виконанні найважливіших завдань", - підсумували у ТЦК.
