В Украине ускорят награждение военных: процедура сократится до 16 дней

Украина, Воскресенье 17 августа 2025 16:09
В Украине ускорят награждение военных: процедура сократится до 16 дней Фото: военные будут получать награды в 2-3 раза быстрее (Суспільне)
Автор: Карина Левицкая

В Украине изменили правила награждения военных. Теперь герои ВСУ смогут получать государственные награды значительно быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По поручению президента Украины Минобороны внедряет изменения, которые предусматривают упрощенную процедуру представления к государственным наградам и их вручения военнослужащим.

Новый порядок позволит сократить сроки и сделать процесс награждения более прозрачным и эффективным.

Ключевые изменения:

  • два уровня согласования вместо длинной цепи: непосредственное командование воинской части и Генеральный штаб;
  • четкие сроки на каждом уровне - до 2 суток, общий срок награждения от 8 до 16 суток;
  • ускоренная передача наград после принятия решения: от Генштаба - в течение 1 суток, от командования родов войск - до 2 суток в воинские части или в ТЦК (для посмертных наград);
  • упрощена структура наградного листа - изъяты пункты, не влияющие на принятие решения;
  • на время особого периода Главнокомандующий ВСУ будет иметь право непосредственно вносить представление Президенту.

В частности, отныне алгоритм принятия решений предусматривает следующую последовательность:

  • воинская часть;
  • орган управления, которому она подчинена;
  • Генеральный штаб;
  • Офис президента.

Как будет проходить процедура

Так, командиры воинских частей и учреждений направляют по подчиненности представление о награждении государственными наградами Украины и наградные листы по форме, определенной в приложении.

Органы военного управления, которым непосредственно подчинены воинские части, в течение двух суток обрабатывают документы о награждении, формируют сводные представления и направляют в Генеральный штаб вместе с наградными листами.

Генеральный штаб в течение двух суток обобщает предложения, формирует сводное представление за подписью Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и вместе с наградными листами направляет его на рассмотрение в Офис президента Украины.

После чего в однодневный срок после получения государственных наград Украины организует их передачу в командования видов, отдельных родов войск.

В течение двух суток после получения награды командование должно передать ее в воинские части или органы, которым они подчиняются.

Если награжден посмертно - награду отправляют в территориальный центр комплектования по месту учета военного, чтобы передать семье.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что хочет изменить статус награды Крест боевых заслуг.

Он подписал и направил в Раду законопроект об уважении к воинам с Крестом боевых заслуг. Известно, что это высокая награда, однако на юридическом уровне такая награда имеет лишь символический вес.

Кроме того, еще в прошлом году Кабмин ввел выплаты для тех украинцев, которых трижды наградили Крестом боевых заслуг.

