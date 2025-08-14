Комбат из "Магуры", который критиковал командование, покинул должность после проверок

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады решил оставить должность. Ранее он критиковал руководство за потери в Курской области и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ширшина на его странице в Facebook.

"Официально не комбат. Пришло время оставить свой батальон. Своих бойцов, с которыми проходили не простой путь, с которыми "росли" и учились воевать", - сообщил Ширшин.

По словам военного, это непростой шаг, ведь приходится оставлять бойцов, с которыми вместе проходил боевой путь и получал опыт.

Ширшин подчеркнул, что его подчиненные способны использовать приобретенные знания для достижения победы, и выразил уверенность в их силах и упорстве.

Он также поблагодарил побратимов за службу и назвал их "невероятно достойными людьми".

Отдельно командир вспомнил о многочисленных проверках и расследованиях, которые, по его словам, отвлекают от основной работы.

"А пока кто-то буквально считает гвозди в распоряжении батальона, ища повод для очередного расследования, которых сейчас уже столько, что я сбился со счета, мы будем дальше продолжать двигать тот мир, стоя перед очередной неизвестностью, но с пониманием своего долга и большой мечтой о сильной и независимой Украине", - отметил Ширшин.