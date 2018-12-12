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Командир "Бердянська" взяв на себе відповідальність за події на борту

Новини » Політика    12.12.2018 - 17:00
Командир "Бердянська" взяв на себе відповідальність за події на борту
Фото: Роман Мокряк (c-inform.info)

Він вважає, що члени екіпажу не повинні бути притягненими до відповідальності

Командир катера "Бердянськ", який захопила РФ у Керченській протоці, Роман Мокряк  вважає, що він сам відповідає за те, що відбувається на борту, його екіпаж виконував його накази і не може бути притягнутий до жодної відповідальності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленння адвоката Іллі Новікова у Facebook

Мокряк заявив слідству, що не даватиме жодних свідчень, поки його підлеглих не звільнять.

Адвокат також повідомив, що Мокряк вимагає звертатися з собою та своїм екіпажем як з військовополоненими.

"Командир катера "Бердянськ" Роман Мокряк сьогодні заявив слідству, що вимагає звертатися з собою і зі своїм екіпажем як з військовополоненими, і що він не буде давати російській владі жодних свідчень, поки його підлеглі не будуть звільнені", - написав Новіков. 

Командир &quot;Бердянська&quot; взяв на себе відповідальність за події на борту

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що всі українські моряки, які були захоплені Російською Федерацією в Керченській протоці, мають статус військовополонених. Через це їх не можна обмінювати на злочинців. 

Нагадаємо, російська влада пред'явила захопленим у Чорному морі українським морякам звинувачення в нібито незаконному перетині кордону.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що переговори про можливе звільнення захоплених в Керченській протоці українських моряків можуть розпочатися після завершення судового процесу

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