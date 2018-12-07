Москалькова розповіла про умови утримання українських моряків в "Лефортово"

Фото: Тетяна Москалькова (з відкритих джерел)

Російський омбудсмен відвідала Андрія Драча та Романа Мокряка

Уповноважений з прав людини Російської Федерації Тетяна Москалька відвідала українських моряків Андрія Драча та Романа Мокряка у московському СІЗО "Лефортово" та розповіла про умови утримання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook українського омбудсмена Людмили Денісової.

Москалькова підтвердила, що у Романа Мокряка був консул. На його ім’я відкрито внутрішньо тюремний рахунок, на якому 500 рублів, його ще будуть поповнювати.

За словами російського омбудсмена, українців утримують окремо у камерах площею 8 квадратних метрів по дві особи у відремонтованому крилі СІЗО. Вони мають телевізори, білизна міняється раз на три дні, забезпечені необхідними засобами гігієни. Туалет відгороджений, а в душ вони ходили учора.

"Щодо харчування, то російська омбудсман запевнила, що їх гарно годують, у кожного в палаті є холодильник з продуктами. Вона розповіла, що хлопців оглядав лікар-терапевт і ні в кого не було зафіксовано пошкоджень. За її словами, Роман Мокряк ходить на прогулянки. Він просив передати родичам, щоб вони не хвилювалися за нього", - написала Денісова.

Нагадаємо, уповноважений з прав людини Російської Федерації Тетяна Москалька також відвідала поранених українських моряків у московському СІЗО "Матросская тишина" та розповіла, що у них діагностували осколкові поранення легкого ступеня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що український консул у Москві Альберт Черняков відвідав чотирьох українських моряков і розповів про стан їхнього здоров'я. Він відвідав Дениса Гриценка, Романа Мокряка, Юрія Без’язичного та Богдана Головаша.