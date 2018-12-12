Командир "Бердянска" взял на себя ответственность за события на борту

Фото: Роман Мокряк (c-inform.info)

Он считает, что члены экипажа не должны быть привлеченными к ответственности

Командир катера "Бердянск", который захватила РФ в Керченском проливе, Роман Мокряк считает, что он сам отвечает за то, что происходит на борту, его экипаж выполнял его приказы и не может быть привлечен ни к какой ответственности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения адвоката Ильи Новикова в Facebook.

Мокряк заявил следствию, что не будет давать никаких показаний, пока его подчиненных не освободят.

Адвокат также сообщил, что Мокряк требует обращаться с собой и своим экипажем как с военнопленными.

"Командир катера "Бердянск" Роман Мокряк сегодня заявил следствию, что требует обращаться с собой и со своим экипажем как с военнопленными, и что он не будет давать российским властям никаких показаний, пока его подчиненные не будут освобождены", - написал Новиков.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что все украинские моряки, которые были захвачены Российской Федерацией в Керченском проливе, имеют статус военнопленных. Из-за этого их нельзя обменивать на преступников.

Напомним, российские власти предьявили захваченным в Черном море украинским морякам обвинения в якобы незаконном пересечении границы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры о возможном освобождении захваченных в Керченском проливе украинских моряков могут начаться после завершения судебного процесса.