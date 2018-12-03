Захоплених у Чорному морі моряків звинуватили в порушенні кордону

Фото: капітан катера "Бердянськ" Денис Гриценко (twitter.com/tass_agency)

Адвокат українських моряків повідомив про офіційні звинувачення

Російська влада пред'явила захопленим у Чорному морі українським морякам звинувачення в нібито незаконному перетині кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката моряків Миколи Полозова російським ЗМІ.

Повідомляється, що затриманим в Чорному морі військовим морякам пред'явлено звинувачення в нібито незаконному перетині кордону Російської Федерації.

"Звинувачення їм було пред'явлено відразу після арешту. Всі вони звинувачуються за ч. 3 ст. 322 КК РФ (" Незаконне перетинання кордону РФ ")", - заявив Полозов.

За його словами, з самого арешту він не зустрічався зі своїм клієнтом, капітаном катера "Бердянськ" Денисом Гриценком.

"Я ще не бачився зі своїм клієнтом і не знаю, чи передавалися документи до Москви і хто займається розслідуванням", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко в інтерв'ю France 24 заявив, що весь світ вимагає від Російської Федерації звільнити українських моряків і повернути кораблі. Він також зазначив, що Росія порушила міжнародне право не тільки атакою на українських військових, а фактично спробою окупації Азова.

Крім того, в зв'язку з російською агресією Порошенко вважає за необхідне посилення військово-морської присутності союзників в Чорному морі.



