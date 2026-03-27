ua en ru
Пт, 27 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Будут ли присылать повестки через "Дію": Минцифры сделало заявление

09:29 27.03.2026 Пт
1 мин
В пресс-службе сервиса сделали заявление на фоне массовых сообщений в сети
aimg Ірина Глухова
Будут ли присылать повестки через "Дію": Минцифры сделало заявление Фото: повестки в "Дії" будут выдавать украинцам или нет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министерство цифровой трансформации не рассматривает и не планирует внедрять электронные повестки в "Дії".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы сервиса.

В пресс-службе "Дії" отметили, что такая функция не разрабатывается и не планируется.

"Повесток в "Дії" не будет. Команда Минцифры не работает над этим и не планирует внедрять подобный функционал в будущем", - говорится в заявлении пресс-службы сервиса государственных услуг.

Что предшествовало

Ранее в информационном пространстве распространились заявления народного депутата от фракции "Слуга народа" Юлии Яцык, которая сообщила, что возможность отправки повесток через "Дію" якобы рассматривают в рамках реформы ТЦК и усиления мобилизации.

В последние годы подобные слухи неоднократно распространялись по сети.

Впрочем, тогдашний министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркивал, что повестки военнообязанным через "Дію" не будут присылаться, и такое нововведение даже не планируется.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы Украины Дия Мобилизация в Украине Повестки
Новости
