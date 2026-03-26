В команде Федорова - изменения: кто будет отвечать за реформу закупок и оценку ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"На заседании правительства Мстислав Баник назначен заместителем министра. Также подписал указ о назначении Юрия Мироненко на должность генерального инспектора Министерства обороны Украины", - отметил министр обороны.

За что будет отвечать Мстислав Баник

Новый заместитель министра будет отвечать за реформу закупок. Его задача - сделать закупки для украинской армии наиболее прозрачными и эффективными в мире.

"Мстислав имеет опыт построения государственных цифровых продуктов. В Минцифре отвечал за запуск и развитие "Дії". В Минобороны возглавлял развитие "Армия+" и "Резерв+", - добавил Федоров.

Он также имеет боевой опыт: добровольно присоединился к войску и прошел путь от солдата до офицера. Создавал подразделения FPV-дронов, работал на уровне штаба. Участвовал в Курской операции в составе подразделения CODE 9.2.

Юрий Мироненко - генеральный инспектор Минобороны

Отмечается, что Юрий Мироненко будет отвечать за объективную оценку состояния дел в войсках и эффективности решений.

"Его задача - обеспечить регулярный анализ того, как работают решения на практике, и давать основу для быстрой коррекции политик и планов. Фокус - реальная картина с фронта и быстрая обратная связь для управленческих решений", - добавил министр обороны.

Известно, что он ранее работал заместителем министра обороны: отвечал за развитие DELTA, внедрение Mission Control, создание возможности для тренировки моделей ИИ иностранными партнерами и украинскими компаниями на данных с поля боя, масштабирование технологий, созданных в системе Минобороны, реформу кодификации и запуск частной ПВО.

Также Мироненко был заместителем министра цифровой трансформации: участник боевых действий, командир подразделения дронов, экс-глава Госспецсвязи.