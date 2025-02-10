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Сырский переговорил с командующим Специальной миссии НАТО: поддержка для Украины будет продолжаться

Украина, Понедельник 10 февраля 2025 21:04
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Сырский переговорил с командующим Специальной миссии НАТО: поддержка для Украины будет продолжаться Фото: главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский (t.me ministry_of_defense_ua)
Автор: Карина Левицкая

Украина и в дальнейшем будет получать поддержку от партнеров из Североатлантического альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского.

Сырский рассказал, что провел плодотворный телефонный разговор с командующим Специальной миссии НАТО по безопасности помощи и подготовки для Украины - командующим Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.

"Выразил в его лице благодарность правительству и народу Соединенных Штатов Америки за большую политическую поддержку Украины в борьбе за независимость и военную помощь нашим Силам обороны. Особенно благодарен за предоставленные с начала этого года вооружение, военную технику и боеприпасы", - сообщил главнокомандующий.

Он рассказал, что во время разговора проинформировал командующего Группы содействия безопасности Украины об обстановке на поле боя и текущих потребностях Вооруженных сил в вооружении, в частности ракетах и других средствах ПВО, военной технике и ее ремонте, подготовке личного состава.

"Получил заверения, что мощная практическая поддержка Украины со стороны союзников будет продолжаться и в дальнейшем", - подчеркнул Сырский.

Помощь Украине от партнеров

Напомним, что ранее сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Украина и Европейский инвестиционный банк заключили несколько соглашений.

Они предусматривают финансирование восстановления энергетики и критической инфраструктуры.

В то же время сегодня стало известно, что накануне третьей годовщины начала войны России против Украины в Литве решили повторить акцию солидарности.

Известно, что инициатива литовских медийщиков собрала уже более миллиона евро в поддержку Украины.

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