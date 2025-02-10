Сырский переговорил с командующим Специальной миссии НАТО: поддержка для Украины будет продолжаться
Украина и в дальнейшем будет получать поддержку от партнеров из Североатлантического альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского.
Сырский рассказал, что провел плодотворный телефонный разговор с командующим Специальной миссии НАТО по безопасности помощи и подготовки для Украины - командующим Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.
"Выразил в его лице благодарность правительству и народу Соединенных Штатов Америки за большую политическую поддержку Украины в борьбе за независимость и военную помощь нашим Силам обороны. Особенно благодарен за предоставленные с начала этого года вооружение, военную технику и боеприпасы", - сообщил главнокомандующий.
Он рассказал, что во время разговора проинформировал командующего Группы содействия безопасности Украины об обстановке на поле боя и текущих потребностях Вооруженных сил в вооружении, в частности ракетах и других средствах ПВО, военной технике и ее ремонте, подготовке личного состава.
"Получил заверения, что мощная практическая поддержка Украины со стороны союзников будет продолжаться и в дальнейшем", - подчеркнул Сырский.
Помощь Украине от партнеров
Напомним, что ранее сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Украина и Европейский инвестиционный банк заключили несколько соглашений.
Они предусматривают финансирование восстановления энергетики и критической инфраструктуры.
В то же время сегодня стало известно, что накануне третьей годовщины начала войны России против Украины в Литве решили повторить акцию солидарности.
Известно, что инициатива литовских медийщиков собрала уже более миллиона евро в поддержку Украины.
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