Зеленский анонсировал заседание СНБО из-за "неадекватных" цен на лекарства

В Украине цены на лекарства являются неадекватными. Совет нацбезопасности и обороны проведет по этому вопросу заседание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Цены совершенно неадекватные. Аптечные сети и производители должны предоставить более комфортные условия нашим людям. Готовим заседание СНБО по этому поводу и очень конкретные предложения в интересах наших людей, чтобы снизить цены", - отметил Зеленский.

Глава государства рассказал, что провел совещание при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля, первого вице-премьера, министра экономики Украины Юлии Свириденко и министра здравоохранения Виктора Ляшко. Главной темой стали цены на лекарства.

Проблема цен на лекарства

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые аптечные сети совершают абсолютно недопустимые манипуляции с ценами на лекарства.

По словам главы государства, ответственность за такую проблему лежит на министре здравоохранения Викторе Ляшко.

Он заверил, что если глава Минздрава и АМКУ не разработают решения для снижения цен на лекарства, будут кадровые решения.

К слову, в 2024 году цены на лекарства в среднем выросли на 10,81%. В 2023 году этот показатель был выше.

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