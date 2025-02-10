Зеленский анонсировал визит представителей команды Трампа в Киев

На этой неделе представители команды президента США Дональда Трампа посетят Украину. Визит в Киев состоится до Мюнхенской конференции.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского Инвестиционного Банка Надеждой Кальвиньо.

"Безусловно, могут быть разные мнения, но должно быть общее видение главных вещей - как остановить Путина и как дать гарантии безопасности Украине. На этой неделе будут некоторые серьезные люди из команды президента Трампа у нас, в Украине, еще до Мюнхенской конференции. Затем будет Мюнхенская конференция, у меня будет там ряд встреч, в частности с вице-президентом США", - отметил Зеленский.

По словам президента, сегодня "важно сосредоточиться на практической работе команд Украины и США и общем видении главных вещей".

Мирные инициативы Трампа

Напомним, после инаугурации Дональд Трамп призвал Путина заключить соглашение для завершения войны против Украины, угрожая усилением санкций.

По данным западных СМИ, он якобы поручил спецпредставителю Киту Келлогу завершить войну за 100 дней, однако официальных мирных инициатив не обнародовали.

Недавно стало известно, что Келлог посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, которые пройдет 14-16 февраля. Там он, вероятно, будет говорить о войне в Украине, но отметил, что не будет обнародовать "мирный план".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отметил, что официального плана Трампа о прекращении войны в Украине еще нет.

Однако сегодня СМИ сообщили, что Келлог уже готовится представить Трампу план по прекращению войны в Украине.

Больше о том, что говорит Трамп и его команда о войне в Украине и мирных переговорах, - в материале РБК-Украина.

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