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Кэллог готовится представить Трампу планы прекращения войны в Украине, - СМИ

Понедельник 10 февраля 2025 14:00
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Кэллог готовится представить Трампу планы прекращения войны в Украине, - СМИ Фото: спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Спецпредставитель президента США Кит Келлог готовится представить президенту США Дональду Трампу план по прекращению войны в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет Semafor.

По данным издания, Келлог во время недавних встреч с союзниками США сообщил, что готовит варианты прекращения войны в Украине для представления Трампу

"В Вашингтоне ходят слухи, что администрация вскоре представит план, хотя Келлог опроверг сообщения о том, что он сделает это на Мюнхенской конференции по безопасности на этой неделе", - пишет Semafor.

По словам западного чиновника, на одной из встреч Кэллог заявил, что намерен встретиться и скоординировать свои действия с официальными лицами из всех стран-членов НАТО.

Мирные инициативы Трампа

После инаугурации Дональд Трамп призвал Путина заключить соглашение для завершения войны против Украины, угрожая усилением санкций. По данным западных СМИ, он якобы поручил спецпредставителю Киту Келлогу завершить войну за 100 дней, однако официальных мирных инициатив не обнародовали.

Недавно стало известно, что Келлог посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, которые пройдет 14-16 февраля. Там он, вероятно, будет говорить о войне в Украине, но подчеркнул, что не будет обнародовать "мирный план".

Что такое Мюнхенская конференция и как ее роль - читайте в материале РБК-Украина "Мюнхенская конференция по безопасности 2025: когда состоится и кто примет участие".

В то же время, президент Владимир Зеленский отмечает, что официального плана Трампа по прекращению войны в Украине еще нет.

Подробнее о том, что пишут СМИ о позиции США относительно завершения войны в Украине - в материале РБК-Украина.

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