Президент Румынии объявил об отставке под угрозой импичмента в парламенте

Президент Румынии Клаус Йоханнис подал в отставку со своего поста в преддверии плана крайне правых оппозиционных парламентских партий объявить ему импичмент. Он заявил, что его отставка вступит в силу через два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24 .

Свой жест Йоханнис мотивировал желанием избежать внутреннего и внешнего кризиса, который могло вызвать его отстранение от должности.

Йоханнис сделал заявление для прессы, в котором объявил о своей отставке с поста президента Румынии.

"Сегодня в парламенте Румынии началась процедура отстранения президента от должности. Это бесполезный шаг, поскольку в любом случае через несколько месяцев я покину свой пост после выборов нового президента", - сказал он.

Он заявил, что его импичмент вызовет кризис в стране. "Через несколько дней румынский парламент проголосует за мое отстранение, и Румыния вступит в кризис. Румыния вступит в кризис из-за запуска голосования об отставке президента. Все эти усилия будут иметь последствия как внутри страны, так и, к сожалению, за ее пределами", - считает он.

По его словам, внутри страны голосование будет иметь крайне негативный характер. "Общество разделится: одни будут согласны, другие - нет. Вся дискуссия будет сосредоточена исключительно на негативе. Все общество будет потрясено. Больше не будет обсуждений предстоящих президентских выборов", - добавил президент.

Парламент Румынии рассмотрит 11 февраля на совместном пленарном заседании в 10:00 ходатайство об отстранении президента Клауса Йоханниса, поданное оппозицией, принятое совместными постоянными бюро двух палат. Руководство обеих палат приняло решение о проведении совместного заседания ъ для рассмотрения предложения об отстранении президента Румынии от должности.