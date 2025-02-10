Президент Румынии объявил об отставке под угрозой импичмента в парламенте
Президент Румынии Клаус Йоханнис подал в отставку со своего поста в преддверии плана крайне правых оппозиционных парламентских партий объявить ему импичмент. Он заявил, что его отставка вступит в силу через два дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.
Свой жест Йоханнис мотивировал желанием избежать внутреннего и внешнего кризиса, который могло вызвать его отстранение от должности.
Йоханнис сделал заявление для прессы, в котором объявил о своей отставке с поста президента Румынии.
"Сегодня в парламенте Румынии началась процедура отстранения президента от должности. Это бесполезный шаг, поскольку в любом случае через несколько месяцев я покину свой пост после выборов нового президента", - сказал он.
Он заявил, что его импичмент вызовет кризис в стране. "Через несколько дней румынский парламент проголосует за мое отстранение, и Румыния вступит в кризис. Румыния вступит в кризис из-за запуска голосования об отставке президента. Все эти усилия будут иметь последствия как внутри страны, так и, к сожалению, за ее пределами", - считает он.
По его словам, внутри страны голосование будет иметь крайне негативный характер. "Общество разделится: одни будут согласны, другие - нет. Вся дискуссия будет сосредоточена исключительно на негативе. Все общество будет потрясено. Больше не будет обсуждений предстоящих президентских выборов", - добавил президент.
Парламент Румынии рассмотрит 11 февраля на совместном пленарном заседании в 10:00 ходатайство об отстранении президента Клауса Йоханниса, поданное оппозицией, принятое совместными постоянными бюро двух палат. Руководство обеих палат приняло решение о проведении совместного заседания ъ для рассмотрения предложения об отстранении президента Румынии от должности.
Румынские выборы
Напомним, 24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. Согласно официальным результатам, первое место занял Калин Джорджеску.
Однако Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура выборов. Это произошло после того, как суд рассмотрел секретные документы, согласно которым кампания Джорджеску стала результатом организованной манипуляции из-за пределамо Румынии.
Затем лидеры партий правительственной коалиции Румынии согласовали дату проведения повторного первого тура президентских выборов - 4 мая.