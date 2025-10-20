Автоприцел и 309 км/ч: в Украине создали скоростной дрон против "Шахедов"

Украинская компания "Генерал Черешня" успешно завершила испытания и готовность к серийному производству зенитного дрона под названием Bullet.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на производителя дронов.

Как отмечает производитель, дрон был разработан для уничтожения российских "Шахедов". Беспилотник может разгоняться до скорости в 309 км/ч. В частности, на обнародованном видео видно, как дрон достигает этого показателя.

Дрон Bullet был создан в тесном сотрудничестве с подразделениями обороны в чрезвычайно короткие сроки - сейчас он готовится к серийному производству.

По словам разработчиков, из-за высоких скоростей атаки в конструкции объединены продуманные аэродинамические решения и специальное программное обеспечение, обеспечивающее быструю реакцию в тактических условиях.

Одна из версий зенитного дрона оснащена системой донаведения, которая снижает зависимость от навыков оператора и повышает эффективность применения. Кроме того, Bullet планируют поставлять в дневном и ночном исполнении.

Что известно о "Шахедах"

Шахеды (Shahed-131/136) - это иранские барражирующие БПЛА-камикадзе, которые Россия массово применяет для ударов по Украине. Они имеют дальность до 1 000+ км, летят на малой высоте со скоростью примерно 150-190 км/ч, ориентируются благодаря GPS/ГЛОНАСС и оснащены боевой частью весом 20-50 кг.

Корпус изготовлен из композитов и древесины, что затрудняет обнаружение радарами, а двигатель с характерным "мопедным" звуком делает их медленными, но дешевыми и эффективными в роях. Основное назначение - поражение энергоинфраструктуры, военных объектов и психологическое давление, когда количество дронов истощает ПВО, заставляя тратить дорогие ракеты на дешевые цели.