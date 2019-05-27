Команда для реваншу: як і з ким партія Петра Порошенка йде на вибори у Раду

В Україні офіційно стартувала парламентська кампанія через кілька днів після того, як президент Володимир Зеленський розпустив Верховну раду і призначив дострокові вибори на 21 липня.

Через стислі терміни, відведені на підготовку до позачергових виборів, політичним партіям належить боротися за мандати в умовах спринтерського забігу. Але вже зараз зрозуміло, що позиції на старті кампанії краще у тих політсил, чиї кандидати показали непоганий результат у президентських перегонах, мобілізувавши свій електорат.

Петро Порошенко, поступившись президентським кріслом Зеленському, вже публічно почав готувати свою партію "Блок Петра Порошенка - Солідарність" до липневих виборів. Щоб отримати стійку базу для політичного впливу у наступному парламенті, БПП спробує конвертувати результат, отриманий Порошенко під час президентських виборів, а також зробить ставку на повне переформатування партії.

Нове ім'я, нове обличчя

Вже цього тижня, 31 травня, відбудеться великий з'їзд БПП. На ньому буде представлена оновлена партія з новим керівництвом, з великим представництвом громадськості, волонтерів та добровольців, заявив Порошенко, виступаючи на форумі громадської організації "Солідарна справа громад" в минулу п'ятницю. Тоді ж відбувся підготовчий з'їзд БПП, на якому партію офіційно перейменували в "Європейську солідарність" з символічною абревіатурою ЄС.

Крім того, за словами співрозмовника в оточенні п'ятого президента, зміни торкнуться і обласних парторганізацій, більшість з яких отримає нових керівників. Джерело уточнило, що поки невідомо, хто стане головним політтехнологом їх кампанії, але зазначив, що це, швидше за все, не буде народний депутат Ігор Гринів, який працював з Порошенком під час його двох президентських кампаній.

Список ЄС на парламентських виборах, швидше за все, очолить сам Петро Порошенко, але співрозмовники в партії не виключають, що він відмовиться від депутатського мандата. Як свідчить соцопитування групи "Рейтинг", проведене в середині травня, за БПП готові проголосувати 9% респондентів з числа тих, хто визначився. Відштовхуючись від цих цифр, за списками БПП може зайти у Раду приблизно 25-30 осіб.

"Ми плануємо, щоб першу п'ятірку, крім Порошенка, сформували нові люди. І з десятого по тридцяте місце буде ще майже двадцять нових людей. З великою часткою ймовірності у нас у списку також буде Сергій Кривонос (генерал, заступник секретаря РНБО, – ред.)", – пояснив співрозмовник.

Що ж стосується тих, хто буде балотуватися у списку партії, їх відберуть у ході праймеріз на базі громадської організації "Солідарна справа громад".

"Громадська організація є головною громадською платформою проведення внутрішнього рейтингового голосування (праймеріз) при висуванні кандидатів у депутати на виборах у парламент, а також у процесі делегування представників партії в інші структури влади", – йдеться у меморандумі, підписаному між "БПП - Солідарність" і "Солідарної справи громад". Праймеріз будуть мати "дорадчу функцію", однак "партія зобов'язується прислухатися до їх результатів", - сказано в меморандумі.

У першій десятці списку "Європейської солідарності", за інформацією РБК-Україна, буде і спікер Верховної ради Андрій Парубій. За словами співрозмовників і в БПП, і в НФ, разом з партією Порошенко на вибори піде ще близько десятка вихідців з "Народного фронту", близьких до Парубія. Одна частина з них буде в списку "Солідарності", інша частина буде балотуватися від ЄС у мажоритарних округах.

Істотно збільшити свою фракцію в наступному парламенті у партії Порошенко планують саме за рахунок перемоги в мажоритарних округах. Багато народних депутатів від "БПП-Солідарність", що пройшли в Раду за списками, в тому числі все керівництво партії, підуть в наступний парламент по округах. Це багато в чому пояснює категоричну позицію БПП під час голосування за ініціативу президента Зеленського про скасування мажоритарки.

Як писало РБК-Украина, в партії поки що обговорюють, чи буде Порошенко заявлений в якості кандидата на посаду прем'єра від "Солідарності". З урахуванням того, що парламентські вибори – це в тому числі і "прем'єріада", пропозиція сильної кандидатури на посаду прем'єра на етапі передвиборної кампанії може принести ЄС додаткові електоральні бали.

"З одного боку, це буде гарно, якщо Порошенко заявить, що буде працювати виключно для країни, не претендуючи на якесь крісло. Але, з іншого боку, в плані рейтингу нам же буде в мінус, якщо ми не запропонуємо сильну кандидатуру на прем'єра. Точно так само, як ми втратили під час парламентської кампанії 2014 року, коли у нас не було кандидата, але був у "Народного фронту", – вважає джерело РБК-Україна в команді Порошенко.

Не втримали УДАР

На старті президентської кампанії в політичному середовищі говорили про те, що мер Києва і поки ще формальний глава "БПП-Солідарність" Віталій Кличко хоче відновити політичну діяльність своєї партії УДАР і повести її на парламентські вибори окремо від партії Порошенка.

Нещодавно столичний градоначальник підтвердив такі плани. Правда, поки неясно, хто стане лідером партії, оскільки сам Кличко не має наміру залишати свою посаду в Києві. На рівні чуток в політикумі обговорювався варіант, що УДАР може очолити Володимир Кличко, який останнім часом часто з'являється на публічних заходах з братом.

У той же час, за словами співрозмовника в команді Порошенко, мажоритарники із Західної України, які раніше представляли групу УДАР в БПП, на липневих виборах будуть балотуватися від "Солідарності". Згідно з останнім соцопитуванням, рейтинг партії Кличка за станом на середину травня не перевищує одного відсотка.

Для зміцнення електоральних позицій УДАРу мер Києва вів переговори про об'єднання зі Святославом Вакарчуком та Ігорем Смешком, запевняє один із співрозмовників у команді Порошенка. Крім того, за інформацією РБК-Украина, переговори про можливе об'єднання ведуться і з політичною силою Юлії Тимошенко.

З Вакарчуком спроби домовитися завершилися безрезультатно буквально на старті. Що ж стосується Смешка, то з ним лідер УДАР нібито був близький до досягнення домовленостей. За словами джерела з команди Порошенка, знайомого з ходом переговорів, сторони розглядали дві можливі конструкції такого союзу: або на базі УДАРу зі Смешком на чолі списку, або ж на базі партії Смешка "Сила і честь" з додаванням у назві слова "удар". До кінця минулого тижня сторони ще не досягли остаточного компромісу. Крім того, за інформацією РБК-Україна, лідеру УДАРу надходила пропозиція приєднатися до так званої "партії мерів" Геннадія Кернеса і Геннадія Труханова.

РБК-Україна звернулася за коментарями з приводу майбутнього УДАРу у прес-службу Віталія Кличка, а також до народних депутатів, які представляють у БПП групу УДАР – радника мера Дмитра Белоцерковця і голови партії "УДАР" Оксани Продан. На питання про причини відділення УДАРу від "Солідарності", про переговори та можливості об'єднання або з партією Вакарчука, або з партією Смешка, або c "партією мерів", а також про те, хто може очолити УДАР на виборах в Раду, Оксана Продан відповіла, що УДАР шукає "шляхи для реалізації напрацювань і забезпечення змін в Україні".

"Політики завжди ведуть переговори один з одним, якщо мають спільні цілі або ж такі, що стосуються мети, і прагнення, УДАР в цьому не виняток, спільні зусилля завжди ефективні. На вибори йдемо, готуємо з'їзд, там і представимо свій план", - сказала виданню Оксана Продан, не ставши вдаватися в подробиці.

Повідомлення від РБК-Україна в Facebook з проханням прокоментувати інформацію про переговори з лідером УДАРу Ігор Смешко на момент публікації матеріалу залишив без відповіді.

Прем'єрська примха

Перед виборами в Раду БПП втратила ще одного "важковаговика" у своїй команді – прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який планує вести в парламент партію "Українська стратегія". Але п'ятивідсотковий бар'єр дуже висока "планка", яку новій політсилі подолати за вісім тижнів буде вкрай складно.

До останнього часу Гройсман вів переговори про спільний похід на парламентські вибори з лідером "Народного фронту" Арсенієм Яценюком, стверджують співрозмовники РБК-Україна з обох сторін. Минулого тижня співрозмовники в НФ, які орієнтуються на Яценюка, стверджували, що команди Гройсмана і Яценюка домовилися про формування списку в пропорції 50 на 50. Тоді як в оточенні Гройсмана наявність остаточних домовленостей заперечували.

Для НФ у цій ситуації є ще один сценарій. За словами джерел в "Народному фронті", керівництво політичної сили розглядає можливість взагалі не йти на вибори. "Поки не видно, як дострибнути до 5%. Об'єднання з Гройсманом не було підтримано фракцією і всіма лідерами", – сказав співрозмовник в НФ. Як уже повідомляло РБК-Україна, особливо проти такого об'єднання був міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Співрозмовники в "Народному фронті" визнають, що об'єднання з Гройсманом несло для них ризик потрапити під вогонь з боку Порошенка, що саме по собі нівелювало б можливі плюси від альянсу з нинішнім прем'єром.

"Колишній президент буде працювати проти Гройсмана і проти Вакарчука. Вони пасуться на його електорат, і у нього є чим їх бити", – сказало джерело в НФ. За його словами, проти Гройсмана може бути використана інформація по справах його соратника, екс-в.о. глави ДФС Мирослава Продана. А на Вакарчуку нібито є якась інформація, пов'язана з його податковими питаннями і оплатою концертів.9

В кінці минулого тижня сам Гройсман заявив, що його партія буде брати участь у виборах окремо "без об'єднань". Це, зі слів прем'єра, буде "команда молодих людей, які мають досвід і чітко розуміють, що потрібно державі". За інформацією видання, один з керівників штабу "Стратегії" – близький соратник Гройсмана Максим Мартинюк, який до лютого обіймав посаду в.о. міністра агрополітики та продовольства.

Похід на вибори одночасно декількох політичних проектів, створених представниками постмайданної влади, може призвести до "розпорошення" їх електорату. Але, з іншого боку, на думку одного зі співрозмовників в оточенні Порошенка, самостійне політичне плавання УДАРу і Гройсмана не повинно сильно похитнути рейтинг "Солідарності".

"А навіщо нам цей баласт? Якщо з нами йде Гройсман, Кличко і Яценюк з усіма своїми депутатами, то про яке оновлення партії тоді може йти мова?", – міркує співрозмовник. При цьому він визнав, що і Гройсману, і Кличко, і Яценюку пропонували йти на вибори єдиною командою, але ті відмовилися.

"Ми пропонували Гройсману йти з нами, але за умови, що не буде ніяких квот. Ми ж формуємо список з нових осіб і на основі праймеріз. Ми йому запропонували разом провести праймеріз з правом ветувати кожну кандидатуру, але він відмовився. Так само було і з Кличком. Після того, як соціологи дали УДАРу менше одного відсотка, він прийшов і сказав, що готовий йти разом на вибори. Ми погодилися, але знову ж таки без будь-яких квот і з проведенням праймеріз. Він не погодився", – розповів один із соратників Порошенко.

Що ж стосується Святослава Вакарчука, його партія "Голос" - ще один гравець на одному електоральному полі з партією Порошенка. Ще у середині травня соціологи фіксували підтримку умовної партії Вакарчука на рівні 0,9%. Але після презентації "Голосу" рейтинг його політичної сили, згідно з опитуванням групи "Рейтинг", наблизився до прохідного п'ятивідсоткового бар'єра. Цілком можливо, що ця динаміка буде зберігатися, і "Голос" зможе "відкусити" відсотки у всіх партій, які декларують європейський курс і оновлення облич у політиці.