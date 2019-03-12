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Сергій Кривонос призначений заступником секретаря РНБО

Новини » Політика    12.03.2019 - 14:16
Сергій Кривонос призначений заступником секретаря РНБО
Фото: Сергій Кривонос та Петро Порошенко (president.gov.ua)

Новим заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України став Сергій Кривонос

Президент України Петро Порошенко представив нового заступника секретаря СНБО Сергія Кривоноса. Про це йдеться у трансляції на сторінці Порошенка у Facebook.

Раніше РБК-Україна писало, що Кривоноса можуть призначити заступником секретаря РНБО України. Як відомо, Кривонос балотувався на пост президента України на вибори 2019, але зняв свою кандидатуру в користь Петра Порошенка.

"Я сьогодні прийняв рішення підписати Указ про призначення полковника Сергія Григоровича Кривоноса заступником секретаря Ради національної безпеки України. Буквально зараз є величезний суспільний запит на це призначення", - сказав Порошенко.

 

Представлення заступника секретаря РНБО

Опубліковано Петром Порошенком Вівторок, 12 березня 2019 р.

Нагадаємо, що після розслідування журналістів "Наші гроші" про корупцію в оборонній сфері 4 березня президент України Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони.

У розслідуванні журналістів програми Bihus.info говорилося, що заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор з одним і чинний директор "Укроборонпрому" Павло Букін є учасниками схеми по розкраданню в оборонному комплексі України. Розслідувачі стверджують, що заступник секретаря РНБО Олег Гладковський є близьким другом президента, а ще один учасник схем Віталій Жуков, який звільнився з "Укроборонпрому" в 2014 році, мав доступ до графіка виробництва і потреб заводів і домовлявся про ціну.

Тоді в "Укроборонпромі" заявили, що журналістське розслідування містить маніпуляції. А інформація про причетність Гладковського і керівництва концерну до розкрадань взята з закритих даних кримінальних справ.

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