Трамп анонсировал визит европейцев в США, чтобы обсудить завершение войны в Украине
Отдельные европейские лидеры посетят Соединенные Штаты для обсуждения путей завершения войны между Украиной и Россией.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами после возвращения с US Open в Нью-Йорке.
"Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или вторник индивидуально", - сказал глава государства, не уточнив, кого именно имеет в виду.
Президент добавил, что он "не доволен" состоянием войны между Россией и Украиной, после того как журналисты спросили о масштабной воздушной атаке в воскресенье ночью, во время которого падение обломков дрона спровоцировало пожар в Кабинете министров в Киеве.
В то же время, Трамп вновь подчеркнул, что война вскоре завершится.
"Очень скоро, в течение ближайших нескольких дней (пообщаюсь с Путиным. - ред.). Слушайте, мы это сделаем. Ситуацию между Россией и Украиной мы уладим. Я уверен, что мы это сделаем", - сказал глава Белого дома.
Мирный процесс в войне Украины с РФ
Напомним, 18 августа лидеры ряда европейских стран и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Белом доме, в ходе которой обсудили пути завершения войны.
По итогам переговоров, около 10 стран Европы согласились отправили войска в Украину в качестве гарантии безопасности после завершения активной фазы боевых действий.
США отказались направлять своих военных, но не исключили поддержки Украине с воздуха в качестве гарантии безопасности.
После активизации обстрелов российскими террористами Киева и Украины, Трамп заявил о намерении "наказать" Путина и ввести дополнительные санкции против РФ.
Он также недоволен нежеланием российского лидера завершать войну в Украине.