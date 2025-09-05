Делегация ЕС отправляется в США для работы над санкциями против России, - Кошта

ЕС усиливает координацию с США в санкционной политике. Делегация отправляется в Вашингтон, чтобы вместе готовить новые ограничения против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейского совета Антониу Кошты в Ужгороде.

Кошта на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что для того, чтобы заставить Россию остановить войну, необходимо больше санкционных мер.

По его словам, в Брюсселе уже стартовала работа над новым пакетом ограничений, а европейская команда направляется в Вашингтон для координации с американскими партнерами.

"Мы работаем с США и другими партнерами, чтобы усилить наше давление посредством дальнейших санкций, прямых санкций и вторичных санкций. И в Брюсселе начинается работа над новым санкционным пакетом, и наша команда, европейская команда, направляется в Вашингтон, чтобы работать с нашими американскими друзьями", - сказал он.

Европа и Украина - общее будущее

Президент Евросовета подчеркнул, что Евросоюз работает вместе с Украиной над общим будущим, поддерживая процесс восстановления и путь к членству в ЕС.

"Понятно, что членство Украины в Европейском Союзе - это не только лучшая гарантия безопасности, это также самый эффективный путь к благосостоянию и лучшему будущему для украинцев", - добавил Кошта.

Он также отметил, что в ЕС положительно оценивают реформы, которые проводит Украина даже в условиях войны, и подчеркнул необходимость продолжения этой работы.

Полная поддержка Украины от Евросоюза

"Мы вас поддерживаем в вашей борьбе в этой войне, поскольку она продолжается. Мы вас поддерживаем в усилиях, направленных на достижение мира, в мирных переговорах. И мы также поддерживаем ваше будущее как полноправного члена в Европейском Союзе", - отметил Кошта.