Коломойский заявил о якобы покушении на Миндича в Израиле

Коломойский во время рассмотрения апелляции на его меру пресечения отметил, что покушение на Миндича "было совершено" в Израиле 28 ноября.

"Это была попытка покушения, преступники арестованы. Ранена домработница", - сказал он.

Олигарх пообещал раскрыть "детали" 11 или 12 декабря во время заседания суда.