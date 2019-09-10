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Зеленський зустрівся з Коломойським

Новини » Політика    10.09.2019 - 20:56
Зеленський зустрівся з Коломойським
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський і Коломойський обговорили питання ведення бізнесу в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з бізнесменом Ігорем Коломойським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу президента в Telegram.

Повідомляється, що під час зустрічі Зеленський і Коломойський обговорили питання ведення бізнесу в Україні. Також обговорили енергетичну сферу.

На зустрічі також були присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова Офісу президента Андрій Богдан і перший помічник президента Сергій Шефір.Зеленський зустрівся з Коломойським

Фото: зустріч Зеленського з Коломойським (t.me/OP_UA)

Наголошується, що в червні під час форуму "Діалог бізнесу і влади" Володимир Зеленський закликав підприємців інвестувати в оновлення інфраструктури Донбасу. Крім того, він звернувся до представників великого бізнесу з проханням допомагати державі у вирішенні соціальних проблем.

У липні Коломойський заявив, що не має впливу на Володимира Зеленського. Також бізнесмен підкреслив, що вони не є бізнес-партнерами, а їх відносини як між замовником і підрядником.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що бізнесмен Ігор Коломойський обговорював з нинішнім президентом Володимиром Зеленським питання, пов'язані з можливим дефолтом України.

Також повідомлялося, що Коломойський розповів про допомогу Зеленському під час виборчої кампанії. За словами бізнесмена, він не вкладав свої особисті кошти в кампанію нинішнього президента. При цьому Коломойський назвав допомогою Зеленському контракт з каналом "1+1". Також бізнесмен зазначив, що вартість кампанії склала від 10 до 20 млн доларів.

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Новини України Володимир ЗеленськийІгор Коломойский
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