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Коломойський підтвердив, що юрист Зеленського є його адвокатом

Новини » Вибори 2019    12.04.2019 - 10:18
Коломойський підтвердив, що юрист Зеленського є його адвокатом
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

На Зеленського працює адвокат Коломойського Андрій Богдан

Юрист кандидата в президенти України Володимира Зеленського Андрій Богдан є адвокатом олігарха Ігоря Коломойського. Про це Коломойський заявив журналістам програми "Схеми: корупція в деталях".

Зокрема, Коломойський прокоментував перельоти Богдана в Женеву і Тель-Авів.

"Він, перш за все, мій адвокат...Я вам скажу, що він ще працює і на інших людей, що іноді викликає у мене роздратування, тому що виникає питання: чи є конфлікт інтересів? Ви ж розумієте, що, починаючи з Авраама, всі люди якось між собою пов'язані", - зазначив Коломойський.

Нагадаємо, раніше журналісти стверджували, що юрист Коломойського зустрічався з директором НАБУ від імені штабу Зеленського. За даними "Схем", 3 квітня Богдан зустрівся з Артемом Ситником в якості представника штабу Зеленського. Зустріч тривала 30 хвилин, сторони обговорювали діяльність антикорупційних органів.

Пізніше журналісти повідомляли, що Богдан супроводжував Зеленського в поїздках до Женеви. Вони припустили, що кандидат у президенти міг там зустрічатися з Коломойським.

 

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