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Юрист Коломойського зустрічався з директором НАБУ від імені штабу Зеленського, - розслідування

Новини » Вибори 2019    08.04.2019 - 21:27
Юрист Коломойського зустрічався з директором НАБУ від імені штабу Зеленського, - розслідування
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

Зустріч була ініційована штабом Зеленського, заявили в прес-службі НАБУ

Андрій Богдан юрист, який працює з олігархом Ігорем Коломойським, зустрічався від імені штабу Володимира Зеленського з директором НАБУ Артемом Ситником. Про це йдеться в розслідуванні "Вihus.info".

Раніше Богдан був радником Коломойського, коли той обіймав посаду голови Дніпропетровської ОДА. Журналісти назвали його "довіреним фахівцем олігарха по рішенням кримінальних справ".

У розслідуванні йдеться, що в бізнес центрі "Парковий" під час першого туру виборів 31 березня журналісти зафіксували Богдана з бейджем телеканалу "1+1".

У вівторок, 2 квітня, в будівлі "секретного штабу Зеленського" на Печерську в Києві відзначали перемогу кандидата в президенти в першому турі виборів. В цей день з самого ранку туди почали з'їжджатися автомобілі, зокрема, був помічений журналістами Борис Шефір (партнер Зеленського в кінобізнесі), Mercedes, записаний на Тимура Міндіча (соратник олігарха Ігоря Коломойського), однак користується авто сам Володимир Зеленський. Також було помічено авто Дмитра Разумкова, спікера штабу Зеленського.

На питання журналістів про те, чому офіс, який використовують під штаб, не вказано в жодному звіті, Разумков відповів: "Я не відповім на це питання, тому що не знаю".

В той день з боку штабу виходила група чоловіків, серед яких був помічений Богдан. На наступний день до "секретного" штабу під'їхав його автомобіль. Цей же автомобіль під'їхав до штабу і 4 квітня.

За словами Разумкова, Богдан "бере участь у штабі Зеленського, як його старий друг".

3 квітня, після оголошення результатів першого туру, Богдан зустрівся з директором НАБУ Артемом Ситником. Організував зустріч засновник Центру протидії корупції Віталій Шабунін. За словами Шабуніна, це була експертна зустріч, на якій Богдан був представником штабу Зеленського.

За словами прес-секретаря НАБУ Світлани Оліфіри, зустріч була ініційована штабом Зеленського та "громадськістю". Зустріч тривала 30 хвилин. Вона розповіла, що сторони обговорювали діяльність антикорупційних органів.

У розслідуванні нагадали, що НАБУ розслідує справи компаній, за якими, за словами журналістів, стоїть Коломойський. При цьому Шабунін заперечує обговорення кримінальних справ під час зустрічі.

Крім того, журналісти повідомили, що в грудні 2018 року Богдан і Зеленський літали в Ізраїль на чотири дні, після чого почалася активна передвиборна кампанія Зеленського. Сам Зеленський відмовився коментувати поїздку.

Нагадаємо, раніше Коломойський заявив, що хотів би отримати компенсацію за капітал, який нібито перебував у "Приватбанку" на момент його націоналізації в грудні 2016 року.

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