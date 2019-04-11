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Зеленський 11 разів за два роки літав до Женеви, коли там жив Коломойський, - розслідування

Новини » Вибори 2019    11.04.2019 - 23:53
Зеленський 11 разів за два роки літав до Женеви, коли там жив Коломойський, - розслідування
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У кожній другій поїздці Зеленського супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан

Володимир Зеленськийкандидат у президенти 2019, літав до Женеви (Швейцарія), коли там жив олігарх Ігор Коломойський, щонайменше одинадцять разів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування журналістів програми "Схеми: корупція в деталях".

Причому Зеленський, за інформацією журналістів, не раз літав на приватних літаках з бізнес-партнерами Коломойського - Геннадієм Боголюбовим,Ігорем та Григорієм Суркісами і Тимуром Міндичем.

Крім того, згідно з розслідування, його в кожній другій поїздці супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента 2019.

Також повідомляється, що після переїзду Коломойського в Ізраїль влітку 2018 року Зеленський ще двічі літав в Тель-Авів.

Нагадаємо, згідно зі ще одним розслідування, Андрій Богдан, юрист, який працює з олігархом Ігорем Коломойським, зустрічався від імені штабу Володимира Зеленського з директором НАБУ Артемом Ситником.

Журналісти зафіксували Богдана з бейджем телеканалу "1+1" у бізнес-центрі "Парковий" під час першого туру виборів 31 березня.

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