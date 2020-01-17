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Коломойський заперечує причетність до відставки Гончарука

Новини » Політика     17.01.2020 - 19:18
Коломойський заперечує причетність до відставки Гончарука
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Олігарх переконує, що немає відношення до відставки прем'єра

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що не має відношення до скандалу навколо відставки прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на hromadske.

У коментарі виданню він заявив, що не причетний до публікації аудіозаписів, на яких нібито Гончарук каже про примітивне розуміння економіки у президента Володимира Зеленського, а себе називає "профаном".

Як відомо, 15 січня в YouTube з'явився аудіозапис розмови, імовірно, прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової, глави НБУ Якова Смолія та його заступника Катерини Рожкової.

Чиновники обговорювали складання пояснення причин зміцнення курсу гривні для президента. При цьому, під час розмови голос, який ймовірно належав Гончаруку, називав себе "повним профаном в економіці".

РБК-Україна писало, що сьогодні Гончарук подав заяву про відставку президенту через скандал з прослуховуванням.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав заяву та вимагає від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

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Новини України Олексій Гончарук
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