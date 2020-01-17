Коломойский отрицает причастность к отставке Гончарука

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Олигарх утверждает, что не имеет отношения к отставке премьера

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что не имеет отношения к скандалу вокруг отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.

В комментарии изданию он заявил, что не причастен к публикации аудиозаписей, на которых якобы Гончарук говорит о примитивном понимании экономики у президента Владимира Зеленского, а себя называет "профаном".

Как известно, 15 января в YouTube появилась аудиозапись разговора, предположительно, премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой, главы НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой.

Чиновники обсуждали составление объяснения причин укрепления курса гривны для президента. При этом, во время разговора голос, который предположительно принадлежал Гончаруку, называл себя "полным профаном в экономике".

РБК-Украина писало, что сегодня Гончарук подал заявление об отставке президенту из-за скандала с прослушкой.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил заявление и требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука.