Зеленський вимагає за два тижні встановити причетних до прослуховування Гончарука

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський вимагає від правоохоронних органів встановити причетних до запису розмов Гончарука

Президент України Володимир Зеленський вимагає від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський вимагає встановити причетних до запису розмов Гончарука та представників Національного банку України.

У розширеному прес-релізі Офісу президента вказано, що відповідне завдання Зеленський поставив під час зустрічі з керівниками Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань та Управління державної охорони.

Крім того, президент зауважив, що в межах кримінального провадження має бути чітко встановлене коло осіб, які були присутні на переговорах, і з’ясовані обставини, за яких вони відбувалися.

Зазначається, що Зеленський отримав подане Гончаруком прохання про відставку.

Нагадаємо, сьогодні Гончарук написав заяву про відставку. Він написав заяву про відставку через скандал з прослуховуванням.

"Слуга народу" готова підтримати відставку Гончарука і назвала умову - рішення Зеленського.

Зазначимо, нещодавно в мережі оприлюднили запис розмови, ймовірно, прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з міністром фінансів Оксани Маркарової та заступником голови Національного банку України Катерини Рожкової. В оприлюдненому записі Гончарук, Маркарова і Смолій нібито виробляли пояснення для президента про причини зміцнення курсу гривні. Гончарук нібито називав себе "профаном".

У матеріалі РБК-Україна "Прем'єр під ударом: хто і чому хоче звільнити Гончарука" повідомлялось, що багатьма міністрами давно незадоволені як на Банковій, так і в депутатському корпусі.