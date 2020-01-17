ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський вимагає за два тижні встановити причетних до прослуховування Гончарука

Новини » Політика     17.01.2020 - 13:52
Зеленський вимагає за два тижні встановити причетних до прослуховування Гончарука
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський вимагає від правоохоронних органів встановити причетних до запису розмов Гончарука

Президент України Володимир Зеленський вимагає від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський вимагає встановити причетних до запису розмов Гончарука та представників Національного банку України.

Зеленський вимагає за два тижні встановити причетних до прослуховування Гончарука

У розширеному прес-релізі Офісу президента вказано, що відповідне завдання Зеленський поставив під час зустрічі з керівниками Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань та Управління державної охорони.

Крім того, президент зауважив, що в межах кримінального провадження має бути чітко встановлене коло осіб, які були присутні на переговорах, і з’ясовані обставини, за яких вони відбувалися.

Зазначається, що Зеленський отримав подане Гончаруком прохання про відставку.

Нагадаємо, сьогодні Гончарук написав заяву про відставку. Він написав заяву про відставку через скандал з прослуховуванням.

"Слуга народу" готова підтримати відставку Гончарука і назвала умову - рішення Зеленського.

Зазначимо, нещодавно в мережі оприлюднили запис розмови, ймовірно, прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з міністром фінансів Оксани Маркарової та заступником голови Національного банку України Катерини Рожкової. В оприлюдненому записі Гончарук, Маркарова і Смолій нібито виробляли пояснення для президента про причини зміцнення курсу гривні. Гончарук нібито називав себе "профаном".

У матеріалі РБК-Україна "Прем'єр під ударом: хто і чому хоче звільнити Гончарука" повідомлялось, що багатьма міністрами давно незадоволені як на Банковій, так і в депутатському корпусі.

Кабмін продовжує працювати в штатному режимі до рішення Зеленського, - Гончарук Члени уряду відреагували на заяву Гончарука про відставку
Новини України Володимир ЗеленськийотставкапрослушкаОлексій Гончарук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся