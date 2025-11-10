Бывшего президента Южной Кореи обвинили в пособничестве КНДР

Прокуратура Южной Кореи выдвинула дополнительные обвинения бывшему президенту Юн Сок Йолю. Его подозревают в злоупотреблении властью и помощи враждебному государству, то есть КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

По версии следствия, экс-президент приказал нанести удар беспилотником по Пхеньяну в октябре прошлого года, чтобы спровоцировать Северную Корею на военные действия и тем самым создать повод для введения военного положения.

Запущенный беспилотник упал в районе Пхеньяна, и это, как утверждает обвинение, привело к утечке военной тайны.

В СМИ также отмечают, что обвинение в пособничестве КНДР не требует факта и доказательств сговора с соседним государством. Статью о пособничестве можно применить в случае любого ущерба военным интересам страны.

В этом же также обвинили бывшего министра обороны Ким Ен Хена и бывшего руководителя Командованием контрразведки Вооруженных сил Йо Ин Хена.