Колишнього президента Південної Кореї звинуватили у пособництві КНДР
Прокуратура Південної Кореї висунула додаткові звинувачення колишньому президентові Юн Сок Йолю. Його підозрюють у зловживанні владою та допомозі ворожій державі, тобто КНДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
За версією слідства, екс-президент наказав завдати удару безпілотником по Пхеньяну в жовтні минулого року, щоб спровокувати Північну Корею на військові дії і тим самим створити привід для введення воєнного стану.
Запущений безпілотник упав у районі Пхеньяну, і це, як стверджує звинувачення, призвело до витоку військової таємниці.
У ЗМІ також зазначають, що звинувачення у пособництві КНДР не потребує факту та доказів змови із сусідньою державою. Статтю про посібництво можна застосувати у разі будь-яких збитків військовим інтересам країни.
У цьому ж також звинуватили колишнього міністра оборони Кім Ен Хена та колишнього керівника Командуванням контррозвідки Збройних сил Йо Ін Хена.
Справа президента Південної Кореї
Нагадаємо, у грудні 2024 року президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив у країні воєнний стан.
Причиною рішення була спроба усунути від домінування в парламенті опозиційних політсил, зокрема Демократичну партію. За словами Юна, партія демонструвала прихильність до Північної Кореї, блокувала роботу уряду та шкодила державним інтересам.
Після інциденту проти Юна було порушено кримінальну справу та відсторонено від посади президента.
В середині грудня контрольована опозицією Національна асамблея оголосила президенту імпічмент. Його звинувачують у порушенні Конституції та законів шляхом оголошення воєнного стану 3 грудня, введення військ до Національної асамблеї, щоб перешкодити законодавцям проголосувати за указ, і видачі наказу про арешт політиків.