В Южной Кореи приняли решение об импичменте президенту

В Южной Корее объявили импичмент президенту Юн Сок Елю 14 декабря. Это стало следствием политического кризиса после введенного военного положения 3 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

"Просьба об импичменте против Юна была принята 204 против 85, трое воздержались и восемь недействительных бюллетеней", - рассказали журналисты о результатах голосования.

Как пишет издание, в субботу, 14 декабря, Национальная ассамблея проголосовала за импичмент президента Юн Сок Еля из-за его неудачного введения военного положения.

Ситуация с импичментом президента Южной Кореи

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение в стране. Оно действовало около шести часов, после чего президент извинился за такое решение. Но на этом все не закончилось.

На днях полиция провела обыски в офисе президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Они прошли в рамках расследования, которое инициировали местные правоохранители.

Добавим, что импичмент президенту Южной Кореи Юн Сок Елю был объявлен со второй попытки. Так, 7 декабря парламент Южной Кореи провалил голосование за импичмент президенту Юн Сок Елю. Но буквально 13 декабря оппозиция Южной Кореи потребовала снова проголосовать за импичмент президента.

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